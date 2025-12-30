weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Busfahrer im Ruhestand: 50 Jahre und 2,2 Millionen Kilometer

50 Jahre am Steuer, 2,2 Millionen Kilometer auf dem Tacho: Warum Axel Reinicke noch mit 72 als Busfahrer arbeitet

Seit fast einem halben Jahrhundert sitzt der Dessauer Axel Reinicke hinter dem Bussteuer. Wie es dazu kam. Wo es ihn schon hin verschlagen hat und welche Strecke er in seiner Heimatstadt am liebsten fährt.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 30.12.2025, 14:50
Fühlt sich auch im Ruhestand noch hinter dem Steuer wohl – der Busfahrer Axel Reinicke.
Fühlt sich auch im Ruhestand noch hinter dem Steuer wohl – der Busfahrer Axel Reinicke. Fotos: Danny Gitter

Dessau/MZ. - Es gibt Berufskraftfahrer, die hören irgendwann auf die Kilometer zu zählen, die sie hinter dem Steuer verbracht haben. Axel Reinicke gehört nicht dazu. Der Dessauer Busfahrer führt akribisch Buch über seine zurückgelegten Strecken und Kilometer.