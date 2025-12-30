Besonderes Jubiläm 50 Jahre am Steuer, 2,2 Millionen Kilometer auf dem Tacho: Warum Axel Reinicke noch mit 72 als Busfahrer arbeitet
Seit fast einem halben Jahrhundert sitzt der Dessauer Axel Reinicke hinter dem Bussteuer. Wie es dazu kam. Wo es ihn schon hin verschlagen hat und welche Strecke er in seiner Heimatstadt am liebsten fährt.
Aktualisiert: 30.12.2025, 14:50
Dessau/MZ. - Es gibt Berufskraftfahrer, die hören irgendwann auf die Kilometer zu zählen, die sie hinter dem Steuer verbracht haben. Axel Reinicke gehört nicht dazu. Der Dessauer Busfahrer führt akribisch Buch über seine zurückgelegten Strecken und Kilometer.