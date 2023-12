Mosigkau hat in der vergangenen Woche das zehnjährige Bestehen seines Bürgerhauses gefeiert. Was ein ehemaliger US-Präsident damit zu tun hat und warum es heute schwieriger wäre so ein Vorhaben umzusetzen.

Mosigkau/MZ. - Die berühmten Worte des einstigen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, nicht zu fragen, was der Staat für einen tun kann, sondern was der Bürger für den Staat tun kann, schienen für Klemens Koschig ganz passend zu sein, um das zu beschreiben, was da in Mosigkau vor über einem Jahrzehnt ins Rollen kam.