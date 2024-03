Zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Kleinkühnau ist die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau am Samstagabend ausgerückt.

Brand in Kleingartensparte in Kleinkühnau - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Dessau/MZ. - Zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Kleinkühnau ist die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau am Samstagabend ausgerückt. Durch die Rettungsleitstelle wurde bekannt, dass es in gleich zwei Parzellen zu einem Brandausbruch kam.

Dabei wurden ein Schuppen und ein kleiner Container durch das Feuer beschädigt. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnten die Kameraden verhindern. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.