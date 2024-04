Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg Boom-Region des Ostens - Touristiker in Anhalt bilanzierem Übernachtungsplus von 8,4 Prozent

Der Trend zeigt nach oben: Im vergangenen Jahr sind in der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg rund 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Was dafür verantwortlich ist. Und was sich die Touristiker von diesem und den nächsten Jahren erwarten.