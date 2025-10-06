Rosslau/MZ. - Am Samstag wurde Herbert Mitzscherling in Roßlau gefeiert – und das zu einem besonderen Anlass: Er vollendete seinen 102. Geburtstag. Bekannt waren er und seine Frau Regina vor allem für ihren farbenfrohen Vorgarten, der mit prächtigen Rhododendren bepflanzt ist.

Zu seinem Ehrentag im Pflegeheim des Schwesternverbandes empfing Mitzscherling auch Laurens Nothdurft, Ortsbürgermeister von Roßlau, der ihm im Anschluss seine Glückwünsche überbrachte. Nothdurft würdigte außerdem die beeindruckende Lebensleistung Mitzscherlings, wie er in einem Gespräch mit der MZ berichtet. „Nach dem Rauswurf aus politischen Gründen aus der DDR-Volkspolizei machte er weiter. Das Bleiben in der Heimat war für ihn stets klar, zusammen mit seiner lieben Frau. Jahrzehntelang war er beim Hydrierwerk Rodleben tätig und ebenso lang brachte er sich als Nachbar ein, mit Tat und Rat“, so Laurens Nothdurft.

Herbert Mitzscherling sei, betonte Nothdurft, ein Vorbild – herzlich und nahbar. „Mit ihm ehren wir zugleich eine Generation“, sagte er abschließend.