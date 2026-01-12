Seit 2005 setzt die Unternehmerin Heike Schrenner auf regionale, naturbelassene Lebensmittel – erst als Lieferdienst, dann mit eigenem Laden. Wie man erfolgreich wurde.

Dessau/MZ. - Hinter der Theke des Bioladens Bibernelle steht Heike Schrenner und begrüßt ihr Kundschaft mit einem Lächeln. Sie hat den Laden gegründet und führt ihn bis heute. Der Raum duftet nach frischem Obst und Gemüse. Auf der Theke liegen kleine Leckereien bereit, seit einiger Zeit schenkt Schrenner auch Kaffee aus. Um sie herum stapeln sich Lebensmittel, viele davon aus der Region. Die Idee, mit Biolebensmitteln zu arbeiten, sei ihr bereits 2005 gekommen, sagt Schrenner im Gespräch mit der MZ. „Ich habe etwas Sinnvolles tun wollen und mit naturbelassenen Lebensmitteln arbeiten wollen.“