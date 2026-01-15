Vor dreieinhalb Jahren ist die Biber-Akademie in Dessau gegründet worden. Was bisher schon erreicht wurde und was es mit der geplanten Biber-City-App und Biber-Card auf sich hat.

Biber-Akademie bringt die Region in Bewegung - Warum es bald eine App und eine eigene Card gibt

Die Biber-Akademie hat einen neuen Vorstand. Im gehören an (v.l.n.r.): Anja Schneider (stellvertretende Vorsitzende), Randolph Hoffmann (Vorsitzender), Sylva Ostholt-Landgraf, Christian Ehrlich und Timo Triepel.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Region in Bewegung bringen: mit der Region – für die Region. Im Sommer 2022 ist die Biber-Akademie in Dessau ins Leben gerufen worden, um genau das zu bewirken. Vanja Radic, heute Cheftrainer der Zweitligahandballer des DRHV 06, war Initiator des neuen Vereins. „Er kommt noch heute zu uns mit seinen Ideen und unterstützt sein Herzensprojekt“, sagt der Vereinsvorsitzende Randolph Hoffmann.