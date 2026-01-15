Zwischen knapper Kasse und großen Hoffnungen planen Geußnitz, Würchwitz und Kayna das Jahr 2026. Welche Projekte auf der Kippe stehen und was ihnen für ihre Dörfer am Herzen liegt.

Große Pläne, leere Kassen – wie drei Zeitzer Ortsteile trotzdem nach vorn schauen

Das Bild vom April 2025 gehört der Vergangenheit an. Die Jägerstraße in Kayna ist nach langer Bauzeit fertiggestellt.

Zeitz/MZ. - Zwischen Hoffnung und Haushalt bewegen sich die Pläne der Ortschaften Geußnitz, Würchwitz und Kayna. Während dringend benötigte Bauprojekte auf ihre Umsetzung warten, richten die Ortsbürgermeister den Blick auf das, was ihre Dörfer zusammenhält – das Engagement der Menschen vor Ort.