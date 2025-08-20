Zur Betteltour mit Pferd und Wagen ist der Kleutscher Heimatverein am Wochenende unterwegs gewesen. Was das mit dem 19. Erntekranzfest am 23. August zu tun hat und worauf sich Besucher freuen können.

Zur Betteltour in Kleutsch hatte Thomas Schalow die Pferde angespannt. Familie Wischgoll (l.) begleitete mit Dudelsackmusik.

Kleutsch/MZ. - Am Wochenende ist der Kleutscher Heimatverein auf „Betteltour“ gegangen. Hufschmied Thomas Schalow hatte seine Pferde angespannt, Frauen des Ortes hatten zuvor aus gemähtem Korn Wischer hergestellt, die am Sonnabend verteilt worden sind – in Vorbereitung auf den Kleutscher Erntekranz, der am 23. August zum 19. Mal auf dem Festplatz am Bürgerhaus gefeiert wird.