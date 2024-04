Auf dem Bauhaus Museum in Dessau klettern Leute herum: Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstagabend wie ein Lauffeuer.

Bengalische Feuer und ein riesiges Tuch - Spektakuläre Aktion auf dem Bauhaus Museum in Dessau

Dessau/MZ. - Auf dem Bauhaus Museum klettern Leute herum! Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstagabend wie ein Lauffeuer. Doch es konnte Entwarnung gegeben werden. Verbotenes tat sich dort nicht, vielmehr wurde spektakulär die neueste Ausstellung im Museum eröffnet.

Und dazu gehörte die Performance vor und auf dem Museum mit bengalischen Feuern, die zur Arbeit von Christina Werner gehört. Später verlagerte sich die Eröffnung ins Museum und zum Abschluss nach draußen auf die Stadtparkseite. „Das gesamte Museum wurde bespielt. Drinnen gab es nicht für alle Sitzplätze, viele mussten stehen“, sagt Wiebke Wehling, Sprecherin der Stiftung Bauhaus, zum sehr großen Zuspruch von Jung und Alt.

Im Bauhaus Museum Dessau wird erstmalig das Erdgeschoss mit drei Ausstellungen bespielt

Dreigeteilt ist die neue Schau im Museum, mit der erstmals das Erdgeschoss bespielt wird und die bis zum Jahresende bei kostenfreiem Eintritt zu sehen ist. Es geht um Körper und Gesten - historisch, zeitgenössisch und politisch.

Wie war das, als die Tanzavantgarde Teil einer facettenreichen deutschen Körperkulturbewegung war? Das kann man erfahren und auch teilnehmen an Workshops mit Bewegungspädagogin und Künstlerin Gerburg Fuchs, die darin an avantgardistische Versuche der 1920er Jahre anknüpft und sie in die Gegenwart übersetzt.

Die Präsentation „Rhythm is a Dancer“ ist zu sehen, die in Kooperation mit dem Bewegungskombinat und dem Multikulturellen Zentrum entstand, außerdem „Bodies in Sync“ - zwei Filmwerke des Künstlers Clément Cogitore.

Die Bewegungsworkshops richten sich an alle Interessenten ab 14, sagt Wehling. Geplant sind sie am 27.,28. und 30. April sowie vom 1. bis 5. Mai jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, 13 bis 14.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr. Jeder kann kommen. Minderjährige brauchen aber die Erlaubnis der Eltern. In jedem Falle ist eine Anmeldung unter bauhaus-dessau.de notwendig.