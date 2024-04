Nun hat Halle auch den ersten Pizza-Automaten. In Betrieb gegangen ist er am Dienstag. Wie alles mit einer Schnapsidee vor zwei Jahren angefangen hat.

Filipe Moreira hat in seinem Laden den ersten Pizzaautomaten in Halle aufgestellt.

Halle (Saale)MZ - Wer um drei Uhr nachts Lust auf eine warme Pizza in der Innenstadt hat, wird von nun an in Halle fündig.

Im „Snackräuber“-Laden im Steinweg steht Halles erster Pizza-Automat, der Kunden rund um die Uhr mit frisch gebackenen Pizzen versorgt. Inhaber Filipe Moreira versorgt die Maschine mit zwei verschiedenen Sorten, die nach Bestellung innerhalb von drei Minuten fertig durch das Ausgabefach kommen.

Shopping rund um die Uhr ist das Konzept des „Snackräuber“

Rund um die Uhr einkaufen zu können, ist das Konzept des „Snackräuber“. Angefangen hat alles mit einer Schnapsidee vor zwei Jahren. Wenige Monate später im Januar 2023 eröffnete Moreira dann tatsächlich Halles ersten Automatenshop in der Streiberstraße. Die Idee kam an. Bereits im Oktober folgte der zweite Laden im Steinweg und schließlich im April 2024 das dritte Geschäft in der Großen Brunnenstraße.

„Alle Läden sind 24-Stunden an sieben Tagen in der Woche geöffnet, da kein Personal benötigt wird“, sagt der 26-jährige Betreiber. Das Besondere sei die breite Produktauswahl in den Automaten. Süßigkeiten, kalte alkoholische und nichtalkoholische Getränke sowie Snacks aus aller Welt können Kunden per Knopfdruck kaufen. Auch Hygieneartikel spielten eine wichtige Rolle. So finden sich beispielsweise Zahnbürsten, Kondome und Seifen in den Automaten.

Neben Snackautomaten sind auch auch Kaffee- und Zigarettenautomaten vor Ort

Bereits im Steinweg sowie in der Großen Brunnenstraße gibt es neben den klassischen Snackautomaten auch Heißgetränke. Vom Espresso über den Kakao bis hin zur Hühnersuppe ist alles dabei. Auch Raucher und Kiffer werden bedient. Neben klassischen Zigaretten gibt es in allen Geschäften Cannabis-Varianten und E-Zigaretten.

Die Pizzamaschine ist die neueste Anschaffung im Sortiment des „Snackräuber“. Aktuell können Kunden zwischen Pizza Margherita und Salami wählen. Moreira will die Sorten jedoch immer wieder anpassen, um das Angebot vielseitig zu gestalten.

Automatenläden in Halle: Sicherheitsfirma zum Schutz vor Vandalismus

Angst vor Vandalismus hat der Jungunternehmer nicht. Jeder Laden wird ebenfalls rund um die Uhr von einer Sicherheitsfirma videoüberwacht, die sofort mögliche Täter über die Kamera anspricht und die Polizei sowie den Betreiber alarmiert.

Ob zukünftig noch weitere „Snackräuber“ in Halle eröffnen werden, lässt Filipe Moreira offen. „Natürlich halten wir immer nach einem guten und neuen Standort Ausschau. Doch konkret ist bisher nichts geplant.“Dass sich Moreira immer wieder etwas Neues einfallen lässt, zeigt der am Dienstag offiziell eingeweihte Pizza-Automat im Steinweg.