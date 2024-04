Der Countdown läuft: noch 76 Tage bis zum Stadtfest in Dessau. Die Stadtmarketinggesellschaft hat nun verraten, welche Musiker auf der Bühne auf dem Markt stehen werden.

Bekannte Namen beim Stadtfest in Dessau - „Söhne Mannheims“ bestreiten das Abschlusskonzert

Dessau/MZ. - Der Countdown läuft: noch 76 Tage bis zum Stadtfest in Dessau. Die Stadtmarketinggesellschaft SMG hat nun verraten, welche bekannten Musiker auf der Bühne auf dem Markt stehen werden. Am Freitag, 5. Juli, gestaltet die Partyband Ventura Fox das Abendprogramm. Zuvor wird Sängerin Loi auf der Bühne stehen, die etwa mit ihrem Hit „Gold“ im Radio rauf und runter läuft. Am Samstag, 6. Juli, werden ab 19 Uhr Bell Book & Candle und Laith Al-Deen auftreten.

Das Programm auf der Bühne beenden am Sonntag, 7. Juli, ab etwa 16.30 Uhr die Söhne Mannheims. Die SMG bezeichnet die Gruppe als „bestens eingespielte Band“, die „großen deutschen Singer/Songwriter-Pop“ auf die Bühne bringt.

Die Söhne Mannheims wurden 1995 mit Xavier Naidoo gegründet. Die Besetzung wechselt seither immer mal wieder. Im September 2023 hat die Band ihr siebtes Studioalbum herausgebracht. Es trägt den Namen „Kompass“. Beim Konzert in Dessau dabei sein werden die Söhne-Urgesteine Florn (Piano, Keyboards), Ralf Gustke am Schlagzeug, Gitarrist Kosho und Muscial Director Edward Maclean.

Das komplette Programm und alle Infos zum Stadtfest stehen auf der Website: www.dessfest.de.