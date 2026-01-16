Eine „Familien- und Wirtschaftsinitiative Dessau-Roßlau“ und der Zusammenschluss „Handwerker für den Frieden“ planen einen Rundfahrt durch Dessau.

Behinderungen in der Dessauer Innenstadt - Initiative kündigt für Freitag einen Autokorso an

Im Bereich der Alten Landebahn kann es am Freitag zu Behinderungen kommen.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau soll es am Freitag, 16. Januar, einen Fahrzeugkorso durch die Innenstadt geben. Das haben eine „Familien- und Wirtschaftsinitiative Dessau-Roßlau“ und der Zusammenschluss „Handwerker für den Frieden“ am Wochenende angekündigt. Start ist um 16 Uhr an der Alten Landebahn in Dessau.

Im Aufruf zum Korso werden neun Forderungen erhoben – „ein Nein zur Mercosur“ ebenso wie die „Abschaffung der Co2-Steuer, die steuerliche Entlastung für die kleinen und mittleren Betriebe und bezahlbare Lebenserhaltungskosten wie Energie, Steuern, Krankenkassen“.

Der Korso sieht sich als überparteiliche Veranstaltung und sieht sich an keine Partei gebunden. Auf einer Zwischenkundgebung werden Redner aus dem Handwerk, der Wirtschaft und Vertreter der Bauern angekündigt. Namen werden nicht genannt.