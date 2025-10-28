Ob in der Waldsiedlung Kochstedt oder im Waldbad – in diesem Jahr gab es in Dessau-Roßlau einen extremen Befall mit Eichenprozessionsspinnern. Wie die Stadt den 2025er Kampf gegen den Schädling bilanziert - und was 2026 geplant ist.

Befall mit Eichenspinner wird immer extremer - Neuer Schädling bereitet in Kochstedt Sorgen

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Dessau-Roßlau läuft voraussichtlich noch bis Dezember. Maßnahmen 2026 werden geplant.

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Finanzausschuss wurde vor Kurzem zugestimmt, mehr Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bereitzustellen. Zum Stand der Bekämpfung des Schädlings, dessen Raupen zur Gesundheitsgefahr für Menschen werden können, warum das Waldbad in diesem Jahr besonders gefährdet war und warum nun auch Kleutsch in den Mittelpunkt rückt, gibt Thomas Schlegel, Sachgebietsleiter Wasserbau/Forst der Stadt Dessau-Roßlau, Auskunft.