Bauarbeiten in Garitz und in Loburg: Land kündigt ab Montag zwei weitere Vollsperrungen an

Garitz/Loburg/MZ. - Anlieger und Autofahrer in Garitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), müssen sich in den kommenden zwei Wochen auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L 121 (Dorfstraße), die am Montag, 14. Oktober, beginnen.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert mehr als 200.000 Euro in die Erneuerung der Asphaltdecke zwischen dem östlichen Ortseingang und der Einmündung der K 1255 (Richtung Dobritz/Kleinleitzkau).

Für die erforderlichen Arbeiten muss die L 121 durch Garitz voll gesperrt werden. Die Umleitungsroute ist über Mühro und Polenzko ausgeschildert. Wenn das Wetter mitspielt, werden die Arbeiten an der insgesamt rund 500 Meter langen Strecke bereits am 25. Oktober abgeschlossen, so dass der Feierabendverkehr schon über die sanierte Straße rollen kann.

Gebaut wird ab Montag, 14. Oktober, auch an der Loburger Ortsdurchfahrt im Zuge der L 55. Für rund 70.000 Euro bekommt die Straße „Münchentor“ auf einer Länge von rund 200 Metern eine neue Fahrbahndecke. Anlieger und Autofahrer müssen sich bis Ende der Woche, 18. Oktober, auf Behinderungen einstellen. Die Umleitungsroute ist ausgeschildert,