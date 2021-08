Bauarbeiten in Askanischer Straße angekündigt - Umleitung tritt ab Montag in Kraft

Dessau/MZ - Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger müssen sich ab Montag, dem 16. August, auf eine Baustelle in der Askanischen Straße einstellen. Wie die Stadt mitteilt, werden im Rahmen des Straßenunterhalts zwischen Kantor- und Ludwigshafener Straße die Fahrbahn, der Geh- und Radweg erneuert.

Die Arbeiten, so die Stadt, sollen bis zum 27. August dauern. Die Einschränkungen für Passanten sollen während der Baumaßnahme auf ein Minimum begrenzt werden, heißt es. So wird jeweils in der Askanischen Straße sowie in der Ludwigshafener Straße nur eine Fahrspur gesperrt.

Der von der Askanischen Straße nach Süden auf die Ludwigshafener Straße abbiegende Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Die entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Die angrenzenden Grundstücke sollen jederzeit befahrbar bleiben. Der Fuß- und Radverkehr wird am Baufeldbereich vorbeigeleitet.

Für die durch die Baumaßnahme eintretenden Behinderungen und Beeinträchtigungen für Anwohner, ansässige Firmen sowie öffentliche Einrichtungen bittet das Tiefbauamt der Stadt Dessau-Roßlau um Verständnis.