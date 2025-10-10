Bahnfahrer in der Region Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau müssen am Wochenende deutlich mehr Zeit einplanen, wenn es nach Halle oder Leipzig gehen soll.

Bahnhof Bitterfeld wird voll gesperrt - Bahnfahrer ab und nach Dessau müssen sich umstellen

Die Verbindung nach Halle oder Leipzig ist am Wochenende gekappt.

Bitterfeld/Dessau/MZ/CZ/URO. - Am Bahnhof Bitterfeld rollt am bevorstehenden Wochenende kein einziger Zug. Der gesamte Schienenverkehr wird eingestellt. Das teilt die Deutsche Bahn mit. „Der Bahnknoten Bitterfeld wird von Freitag, 10. Oktober, um 22 Uhr bis zum Montag, 13. Oktober, um 4 Uhr gesperrt.“ Damit entfällt auch der ICE-Halt.