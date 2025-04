In der Dessauer Anhalt-Arena spielt der SC Magdeburg in der Handball-Champions League am Mittwochabend gegen Dinamo Bukarest. Das Team hat ein Vier-Tore-Polster.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (M.) hat mit seiner Mannschaft am Mittwochabend in Dessau gute Chancen, nach dem 30:26-Erfolg im Hinspiel bei Dinamo Bukarest in die nächste Champions League-Runde einzuziehen.

DESSAU/MZ. - Dessau-Roßlau erwartet ein Handball-Highlight. Am Mittwochabend findet in der Anhalt-Arena das Rückspiel des SC Magdeburg im Play-off der Champions League gegen Dinamo Bukarest statt. Die Begegnung wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der SCM geht mit einem Vier-Tore-Vorsprung in diese Partie. Das Hinspiel haben die Magdeburger in der vergangenen Woche mit 30:26 in der rumänischen Hauptstadt für sich entschieden. Der Titelverteidiger von der Elbe hat damit gute Chancen, ins Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbs einzuziehen.

Tickets schnell vergriffen

Handballfans aus der Region mussten schnell sein, um ein Tickets für die Champions League-Partie der Magdeburger am Mittwochabend in der Anhalt-Arena vor Ort zu ergattern. „Die Veranstaltung ist ausverkauft“, erklärt Sebastian Glock. Der Manager des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HC ist quasi als „Hausherr“ eng in die Vorbereitungen der Champions-League-Partie involviert. „Wichtig ist, dass das Spiel gut und reibungslos abläuft“, so Glock weiter. „Wir kooperieren ja als Dessau-Roßlauer HV mit dem SC Magdeburg in vielen Bereichen und deshalb sollten wir als Stadt und als Verein in der Anhalt-Arena gute Gastgeber sein.“

Der Umzug aus Magdeburg für dieses Champions League-Spiel ist nötig geworden, weil die Getec-Arena in der Landeshauptstadt während der gesamten Woche durch langfristig gebuchte Großveranstaltungen belegt ist. Schon in der Bundesliga musste der SCM am Wochenende pausieren. Das Punktspiel gegen den TVB Stuttgart ist auf den 16. April verlegt worden, weil in der Magdeburger Arena die Motoren dröhnten. Eine Freestyle-Motocross-Show fand dort statt. Nahezu nahtlos schließt sich eine weitere Veranstaltung an. Die Show „Holiday on Ice“ gastiert bis zum 6. April in der Magdeburger Getec-Arena.

Die Handballer aus der Landeshauptstadt mussten sich deshalb einen anderen Austragungsort für ihr Play-off-Rückspiel in der Champions League gegen Dinamo Bukarest suchen. Die Wahl ist auf die Anhalt-Arena gefallen. Das Problem: In der Dessauer Eventstätte gibt es mit 2.700 Sitzplätzen nur eine vergleichsweise geringe Kapazität. In der Getec-Arena, dessen Hauptnutzer der SCM ist, sind mehr als 7.700 Plätze verfügbar.

Große Vorfreude

Dennoch ist die Vorfreude auf das sportliche Handball-Highlight in der Bauhausstadt groß. „Dank der engagierten Zusammenarbeit zwischen dem Dessau-Roßlauer HV, dem Verein Anhalt Sport und dem Referat Sportförderung der Stadt Dessau-Roßlau konnte diese Ausweichlösung gefunden werden“, heißt es in einer Erklärung zum Magdeburger Champions League-Spiel in der Doppelstadt. „Dieses Event zeigt, wie erfolgreich eine Zusammenarbeit funktionieren kann: Jeder Akteur bringt seine spezifische Expertise ein und leistet somit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen des sportlichen Top-Ereignisses.“

Trotz der Ticket-Knappheit werden einige Handballfreunde aus Dessau und Umgebung am Mittwoch vor Ort dabei sein. „Wir als Einheimische hatten schon reelle Chancen, an Karten zu kommen, wenn wir uns rechtzeitig online beworben haben“, berichtet Tobias Ott aus der hiesigen Fanszene.