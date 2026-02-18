Philipp Druschke ist mit seinem vor zwei Jahren in der Dessauer Kavalierstraße eröffneten Outlet umgezogen. Warum es nun in direkter Nachbarschaft zu seinem Hochzeits- und Festhaus zu finden ist, was dort angeboten wird und was aus den früheren von Druschke genutzten Räumlichkeiten wird.

„Ausverkauf“ und „Wir ziehen um“: Warum das Druschke-Outlet in Dessau in neuen Räumen zu finden ist

Das Modegeschäft Druschke in der Kavalierstraße feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Philipp Druschke ist der Betreiber.

Dessau/MZ. - „Ausverkauf“ und „Wir ziehen um“ stand wochenlang auf dem Schaufenster des Fashion Outlets von Philipp Druschke in der Kavalierstraße. Seit Ende Januar ist es nun geschlossen, aber nur eine Woche später wurde es in der Friedrich-Naumann-Straße neu eröffnet – gerade mal einen Steinwurf vom alten Geschäft entfernt.