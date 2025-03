Dessau-Roßlau/MZ/FN. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist auf der Suche nach einem Co-Trainer für die neue Saison erfolgreich gewesen und holt Philipp Braun vom EHV Aue. Der A-Lizenzinhaber verstärtkt ab Sommer das Trainerteam um den designierten DRHV-Chefcoach Vanja Radic.

Der in Zwickau geborene Braun ist in der mitteldeutschen Handballszene kein Unbekannter. Über ein Jahrzehnt hat er beim EHV Aue in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Seine Karriere dort begann er im Nachwuchsbereich, ehe er als Teil des Trainerteams der ersten Mannschaft wertvolle Erfahrung sammelte. Bis November 2024 war er Braun Cheftrainer des EHV Aue, trat dann jedoch von diesem Amt zurück. Den Handball-Drittligisten übernimmt ab Sommer 2025 Noch-DRHV-Cheftrainer Uwe Jungandreas.

Philipp Braun freut sich nach zwölf Jahren in Aue auf die neue Herausforderung beim Dessau-Roßlauer HV

„Nach zwölf Jahren beim EHV Aue möchte ich gern eine neue Herausforderung annehmen“, wird Braun in der Vereinsmitteilung des DRHV zitiert. „In den Gesprächen mit Sebastian Glock und Vanja Radic habe ich schnell gemerkt, dass das, was der Verein sucht, genau zu mir passt. Die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind, hat mich überzeugt, dass eine zukünftige Zusammenarbeit sehr gut funktionieren kann. Von Anfang an hatte ich ein wirklich gutes Gefühl.“

Die zukünftigen Trainerkollegen sind dabei keine Unbekannten. Radic und Braun kennen sich bereits seit einigen Jahren. Bei Auswahlmaßnahmen der Handballverbände Sachsen-Anhalts und Sachsens sowie bei den Duellen zwischen den DRHV und dem EHV Aue haben sich ihre Wege gekreuzt.

Philipp Braun soll beim Dessau-Roßlauer HV auch das Athletiktraining übernehmen

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Philipp“, erklärte der künftige DRHV-Chefcoach Vanja Radic. „Er bringt eine enorme Erfahrung mit, insbesondere in der Förderung junger Talente, wovon auch die zukünftigen DRHV-Talente und unsere Nachwuchstrainer profitieren werden. Dazu beherrscht er die Facetten des Co-Trainerjobs wie kein anderer und wird das Athletiktraining übernehmen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Mannschaft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir ab Sommer erfolgreich zusammenarbeiten werden.“