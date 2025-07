Profen/MZ. - Erwin Hanschmann schwimmt in diesem Jahr allen davon. Zum Wettbewerb Luthers Hochzeit in Piesteritz holte er sich jetzt in seiner Parade-Disziplin Brust nicht nur Platz eins in seiner Altersklasse, sondern legte die schnellste Zeit ins Becken, die jemals ein Zeitzer über 100 Meter Brust geschafft hatte und schwamm damit einen Zeitzer Jahrgangsrekord. Auch über 100 Meter Freistil bei 30 Grad Hitze im Schatten verausgabte er sich in Piesteritz und stieg völlig erschöpft und mit Nasenbluten aus dem Becken.

