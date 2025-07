Halle (Saale)/MZ. - Die Überwachung eines terrorverdächtigen 19-Jährigen in Halle dauert an. Seit nunmehr zwei Monaten wird der junge Mann rund um die Uhr von Zivilpolizisten bewacht. Er war auf Kaution aus der Untersuchungshaft freigelassen worden. Wie gefährlich ist er? Der Fall wirft weiter Fragen auf. Und er weckt Erinnerungen an ein ähnliches Geschehen aus Anhalt-Bitterfeld, das den Staat am Ende mehrere Millionen Euro gekostet hat.

