Betrugsprozess am Landgericht Dessau Ausbildung zum Zahntechniker - Mann aus Sri Lanka gibt sich als Frau aus und beantragt Aufstiegs-BAföG

Einem 37-Jährigen wird seit Donnerstag vor dem Landgericht in Dessau der Prozess gemacht. Er hat in Dessau und in Stendal mit falscher Identität ein Aufstiegs-BAföG beantragt und erhalten. Da flog er auf. Ausreden hat er einige.