Betrugsprozess am Landgericht Dessau Ausbildung zum Zahntechniker - Mann aus Sri Lanka gibt sich als Frau aus und beantragt Aufstiegs-BAföG
Einem 37-Jährigen wird seit Donnerstag vor dem Landgericht in Dessau der Prozess gemacht. Er hat in Dessau und in Stendal mit falscher Identität ein Aufstiegs-BAföG beantragt und erhalten. Da flog er auf. Ausreden hat er einige.
07.11.2025, 10:06
Dessau/MZ. - Jennifer Kronen ist groß, kräftig gebaut, trägt einen dichten Vollbart – und wirkt eindeutig männlich. Nein, Jennifer Kronen hat nicht etwa das Selbstbestimmungsgesetz genutzt, um Vornamen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen.