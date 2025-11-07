weather heiter
Einem 37-Jährigen wird seit Donnerstag vor dem Landgericht in Dessau der Prozess gemacht. Er hat in Dessau und in Stendal mit falscher Identität ein Aufstiegs-BAföG beantragt und erhalten. Da flog er auf. Ausreden hat er einige.

Von Thomas Steinberg 07.11.2025, 10:06
Der Betrug wird vor dem Landgericht in Dessau verhandelt.
Der Betrug wird vor dem Landgericht in Dessau verhandelt. Foto: Jonas Lohrmann

Dessau/MZ. - Jennifer Kronen ist groß, kräftig gebaut, trägt einen dichten Vollbart – und wirkt eindeutig männlich. Nein, Jennifer Kronen hat nicht etwa das Selbstbestimmungsgesetz genutzt, um Vornamen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen.