Dessau/MZ. - Ein Rucksack in einer S-Bahn hat am Freitag, 5. Dezember, zu einem Polizeieinsatz auf dem Hauptbahnhof in Dessau geführt.

Der Zug war auf der Strecke von Leipzig nach Dessau unterwegs. Eine Zugbegleiterin hatte das Gepäckstück bemerkt, konnte jedoch keinen Besitzer ausfindig machen. Der Inhalt war nicht einsehbar. Die Frau informierte deshalb die Bundespolizei und räumte das Zugabteil um 16:26 Uhr. Die S-Bahn traf um 17:20 Uhr am Hauptbahnhof Dessau ein.

Beamte der Bundespolizei begaben sich zum Ankunftsgleis 4, räumten den Zug sowie den betreffenden Bahnsteig. Anschließend wurde die Bahn in die Abstellgruppe gefahren. Ein parallel verständigter Diensthundeführer mit seinem Sprengstoffspürhund traf kurze Zeit später am Ereignisort ein. Das Team begann unverzüglich mit seiner Arbeit. Da der Sprengstoffspürhund kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten zeigte, wurde der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet.

In dem Rucksack befanden sich Schulmaterialien und ein Laptop. Es konnten Kontaktdaten ermittelt und der 22-jährige Besitzer informiert werden. Der Deutsche wurde in den frühen Abendstunden beim Bundespolizeirevier Dessau vorstellig und holte seinen Besitz ab.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten mit herrenlosen Gepäckstücken kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen, ganz besonders darauf zu achten und beim Ausstieg nicht zu vergessen. Neben einem möglichen Diebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.