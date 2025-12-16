Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dessau hat die Rettungsleitstelle am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr der Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Dessau/MZ. - Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus am Bauhausplatz hat die Rettungsleitstelle am Sonntagabend, 14. Dezember, gegen 18.30 Uhr der Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten waren die Berufsfeuerwehr Dessau, die Freiwilligen Feuerwehren Alten und Kühnau sowie die Besatzung eines Rettungswagens bereits vor Ort.

Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurde nach Angaben der Polizei bekannt, dass in der betroffenen Wohnung kein Brand ausgebrochen war, sondern lediglich mehrere Gegenstände auf die noch heiße Herdplatte gefallen waren. Dadurch hatte sich Rauch entwickelt. Die betroffene Räumlichkeit ist weiter bewohnbar, sollte jedoch nach dem Vorfall regelmäßig belüftet werden. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Angaben im mittleren zweistelligen Bereich.