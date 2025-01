Auf der Bahnstrecke Dessau – Magdeburg ist am Dienstagabend, 14. Januar, im Bereich Zerbst ein 29-jähriger Mann von einem Güterzug erfasst worden. Der Mann wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar. Welche Angaben er machte.

Dessau//Zerbst/MZ. - Auf der Bahnstrecke Dessau – Magdeburg ist am Dienstagabend, 14. Januar, im Bereich Zerbst ein 29-jähriger Mann von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Das hat die Bundespolizei in Magdeburg am Mittwoch mitgeteilt. Die Beamten waren um 21.21 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen Personenunfall im Bereich Zerbst informiert worden.

Lokfahrer aus dem Güterzug hatte bei Zerbst noch eine Schnellbremsung eingeleitet

Der betroffene Triebfahrzeugführer hatte nach Erkennen der Person auf den Gleisen zwar noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Weil der Zug zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h unterwegs war, kam er aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei eilten zum Ereignisort und fanden einen Mann, etwa vier Meter neben den Gleis liegend. Dieser lebte, war aber schwer verletzt.

Polizisten leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagens ein

Sofort leiteten die Polizisten die Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des ebenfalls angeforderten Rettungswagens ein. Der 29-Jährige war ansprechbar und stark alkoholisiert. Er gab an, dass er die Gleise überqueren wollte und den herannahenden Güterzug übersehen hatte.

Der Deutsche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der betroffene Lokführer konnte seine Fahrt nach dem Unfall nicht fortsetzen und musste abgelöst werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte die Strecke um 23.08 Uhr wieder freigegeben werden. Durch den Polizeieinsatz kam es zu erheblichen Auswirkungen im Bahnverkehr. So hatten 29 Züge insgesamt 2.173 Minuten Verspätungen.