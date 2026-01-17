Die Apothekenreform, die im Dezember von der Bundesregierung vorgeschlagen wurde, ist laut dem Inhaber der Sonnen-Apotheke in Roßlau, Axl Holzgräbe, in vielen Punkten unrealistisch. Was er vor allem kritisiert.

„Apotheker sind nicht laut genug“: Roßlauer kritisiert die Reformpläne der Bundesregierung

Roßlau/MZ. - Die Apotheker seien nicht laut genug, sagt Axl Holzgräbe, der Inhaber der Sonnen-Apotheke in Roßlau. „Piloten können einfach sagen: ,Wir streiken jetzt’, aber Apotheker sagen: ,Wir können die Patienten ja nicht einfach draußen stehen lassen’.“ Dieses „Hilfesyndrom“, wie Holzgräbe es beschreibt, habe auch dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr in Deutschland rund 500 Apotheken aufgrund schlechter wirtschaftlicher Bedingungen schließen mussten.