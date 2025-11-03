Für Lärmaktionsplanung Anwohner froh über Zwischenerfolg - Stadt wird an drei Stellen in Mildensee den Lärm messen
In Mildensee ist es an vielen Stellen zu laut. Beklagen Anwohner. Mit Maßnahmen dagegen hat man sich aber bislang schwer getan. Das könnte sich nun ändern.
Mildensee/MZ. - Im Epizentrum des Lärms hatten Bewohner der Adria-Siedlung bei Mildensee im vergangenen Sommer die Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), vor Ort willkommen geheißen.