Ministerin Hüskens ist zu Gast Wenn Lärm der Alltag ist - Bewohner der Adria-Siedlung in Dessau fordern besseren Schutz

Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt, hat sich in der Adria-Siedlung bei Mildensee ein Bild von den Bedingungen in Nachbarschaft der B185, B107 und A9 gemacht.