Ein 24-Jähriger steht wegen versuchten Mordes und Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft in Coswig vor Gericht. Jetzt erklärt er sich – und überrascht mit seiner Aussage.

Dessau/Coswig. - Zur Überraschung der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat sich ein 24-jähriger Somalier, der sich derzeit wegen versuchten Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung zu verantworten hat, am Dienstag persönlich zu den Vorwürfen eingelassen. Nach seiner Darstellung sei es nicht so gewesen, dass er am späten Abend des 24. November 2024 eine Matratze in seinem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in Coswig anzündete, um auf diese Weise Selbstmord zu begehen.