Prozessauftakt in Dessau Brand in Coswiger Flüchtlingsheim: Wollte der Angeklagte 16 Menschen töten?

Der Prozess nach Brand in einem Coswiger Flüchtlingsheim startet. Ein 24-Jähriger wird wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung angeklagt. Was am ersten Verhandlungstag passiert ist und wer alles aussagen soll.