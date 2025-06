Raum für viele Ideen: Das soll aus dem Wiegand-Quartier in Merseburg werden

Merseburg/MZ. - „Wohnmobile unterstellen bringt der Stadt keinen Mehrwert“, spielt Roberto Hoffmann auf die letzte Nutzung der großen Halle an, in der er seine Gäste aus der Staatskanzlei begrüßt. Die Mitarbeiter der Stabsstelle für Strukturwandel sind ins Wiegand-Quartier gekommen, um zu sehen, welche Nutzungsansätze für die Industriefläche in einer über das Revierpionier-Programm geförderten Phase mit Ideenwerkstätten entstanden sind. Manches können sie sich ein Jahr später nun schon konkret ansehen.