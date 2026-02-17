Hass und Hetze im Internet Anonyme Beleidigungen auf Facebook: So kämpft Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung mit rauer werdenden Tönen
Hass und Hetze im Internet sind vielfach an der Tagesordnung. Das stellt auch die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite fest. Erste Städte in Deutschland ziehen in Hinblick auf Kommentare nun Konsequenzen. Was macht die Doppelstadt?
Aktualisiert: 17.02.2026, 12:17
Dessau-ROsslau/MZ. - Das Phänomen tritt gegenwärtig in Mailand und Cortina bei den Olympischen Spielen auf, ist aber genauso in Dessau-Roßlau an der Tagesordnung, wie vor kurzem, als zum Schneeschippen für das Rugby-Spiel im Paul-Greifzu-Stadion aufgerufen wurde. Wem etwas nicht gefällt, der pöbelt rum, der beleidigt – und das oft im Schutz der Anonymität.