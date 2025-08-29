In der kommenden Woche ist es für Autofahrer aus dem Dessauer Osten schwieriger, in Richtung Dessau-Nord und ins Stadtzentrum zu kommen.

Am Stadteingang Ost: Diese wichtige Kreuzung in Dessau wird ab Montag voll gesperrt

Der Grund: Von Montag, 1. September, bis Freitag, 5. September, gibt es im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau–Roßlau Instandsetzungsarbeiten an der Kreuzung Friederikenplatz, Friederikenstraße und Muldstraße. Diese erhält eine neue Fahrbahndeckschicht, was eine Vollsperrung notwendig macht.

Der innerörtliche Verkehr in Richtung Dessau-Nord wird die fünf Tage nach Angaben der Stadt über die Askanische Straße, die Museumskreuzung, die Kavalierstraße und den Albrechtsplatz geführt. Der Parkplatz „Friederikenplatz“ soll über die Straße Friederikenplatz-Nebenfahrbahn erreichbar bleiben.

Die Stadt bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer, von denen Fußgänger und Radfahrer nicht betroffen sind. Diese werden an der Baustelle vorbei geführt.