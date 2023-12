Eine Gruppe alkoholisierter Männer hat am Wochenende in einem Doppeldecker-Bus der Nahverkehrsfreunde Dessau das Personal angegriffen und verletzt. Der Vereinsvorsitzende Dirk Edelmann ist fassungslos und denkt über Konsequenzen nach.

Unfassbare Szenen in Dessau: Angriff auf Busfahrer und Schaffner während Adventsfahrt

In diesem Bus attackierten die Täter den Fahrer und Bus-Schaffner auf dem Rückweg vom Wörlitzer Adventsmarkt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Die Fahrt eines Doppeldecker-Busses der Dessauer Nahverkehrsfreunde von Wörlitz zum Dessauer Hauptbahnhof am Samstagabend endete abrupt am Bauhausmuseum. Eine Gruppe von sechs alkoholisierten Fahrgästen attackierte bei einem Stopp am Bauhausmuseum ohne ersichtlichen Grund den Fahrer und den Bus-Schaffner und verletzte die Beiden.