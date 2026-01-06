Auch der schönste Weihnachtsbaum hat einmal ausgedient. Der Stadtpflegebetrieb führt auch in diesem Jahr wieder eine Sammlung durch. Hier sind alle Termine.

Abschied vom Weihnachtsbaum - Wann und wo das Einsammeln durch den Stadtpflegebetrieb beginnt

Ab dem 10. Januar beginnt im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau die Sammlung von den Weihnachtsbäumen.

Dessau-Rosslau/MZ/HTH. - Auch der schönste Weihnachtsbaum hat einmal ausgedient. Solange er nicht aus Plastik ist und verpackt bis zum nächsten Jahr im Keller steht oder auf dem Dachboden liegt, sondern vor Weihnachten geschlagen wurde, kann er abgeputzt und unverpackt zur Abholung abgelegt werden. Der Stadtpflegebetrieb führt auch in diesem Jahr wieder eine Sammlung durch. Folgende Termine gibt es laut Abfallkalender 2026: