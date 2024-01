Nach einem Unfall auf der winterlichen Autobahn war die A9 am Mittwochabend zwischen Köselitz und Coswig über zwei Stunden gesperrt. Es gab mehrere Leichtverletzte.

Köselitz/Dessau/MZ. - Nach einem Unfall auf der winterlichen Autobahn war die A9 am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig in Fahrtrichtung München über zwei Stunden gesperrt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Peugeot hatte gegen 20 Uhr den mittleren Fahrstreifen befahren, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. In der weiteren Folge kollidierte der Peugeot mit einem BMW auf der rechten Fahrspur.

Die Fahrerin und die Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn war bis etwa 22.15 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro.