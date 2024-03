Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich profitiert vom Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen in Deutschland“.

Wörlitz/MZ. - Etwa 840.000 Euro aus dem Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen in Deutschland“ wird die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth in den kommenden Jahren für die weitere Sanierung des historischen Gasthauses „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz bereitstellen. Das hat die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitgeteilt. Damit werden Maßnahmen zum Erhalt und der Nutzungsverbesserung des Eingangstores zum Dessau-Wörlitzer Gartenreich unterstützt. Bis 2027 werden hierfür Gesamtmittel in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro aufgewendet.

Sachsen-Anhalts Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra, begrüßt die Entscheidung: „Der Eichenkranz wurde vor rund 250 Jahren als Gasthof für Reisende geplant. Hier trafen einst Künstler, Gelehrte, Adelige und Aristokraten aufeinander. Es ist auch dem Engagement der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches zu verdanken, dass das historische Tor zum Gartenreich heute allen Besuchern offensteht.“ Die Förderung des Bundes verstehe sich als Anerkennung für diese Bemühungen, die auch das Land unterstütze. „Hierfür danke ich Claudia Roth.“

Mit dem Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ stellt der Bund rund 23 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von mehr als 30 national bedeutsamen Kultureinrichtungen zur Verfügung. Zu den geförderten Einrichtungen gehören unter anderem das Ballettzentrum Hamburg, das Opernhaus Dortmund, das Robert-Schumann-Haus in Zwickau und das Deutsche Optische Museum in Jena.