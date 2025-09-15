Seit 14. September sucht die Polizei einen 73-jährigen Mann aus Dessau-Roßlau. Wer hat Bernd S. gesehen?

73-Jähriger aus Dessau-Roßlau vermisst: Wer hat Bernd S. gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei Dessau-Roßlau sucht derzeit nach einem vermissten 73-Jährigen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Seit Sonntag, 14. September, wird Bernd Schenkenberger (siehe Foto) in Dessau-Roßlau vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist der 73-jährige Mann 1,84 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kurze, graue Haare. Zu seiner Bekleidung liegen derzeit keine Hinweise vor. Der 73-Jährige sei stark dement, aber nichtsdestotrotz relativ gut zu Fuß unterwegs.

Bisher eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz von Spürhunden sowie einem Hubschrauber, haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Vermisst: Wer hat den 73-jährigen Bernd Schenkenberger gesehen? (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet, Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten unter Telefon 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.