Die Senioren- und die Junge Union in Dessau-Roßlau haben seit 2025 neue Vorsitzende. Wie die sich in die Stadt einbringen wollen und wie sie dem Erstarken von Links und Rechts begegnen.

70 und 25 Jahre: Warum und wie sich ein Alter und ein Junger bei der CDU in Dessau-Roßlau engagieren

Günter Luft von der Senioren-Union und Georg Leopold Günther von der Jungen Union wollen sich mehr in der Stadt einrbingen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der eine war Volkswirtschaftsstudent in Halle und schüttelte über die Ampel-Regierung und ihren Kurs in Sachen Wirtschaft, Energie und Migration den Kopf. Der andere leitet seit Jahren zusammen mit seiner Tochter erfolgreich ein Nachhilfe-Institut am Dessauer Albrechtsplatz und konnte angesichts der kaum wirtschaftsfreundlichen Politik der Ampel-Parteien in Berlin auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Beide entschieden sich in die Politik zu gehen.