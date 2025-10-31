Reichlich bestückt haben die Soroptimistinnen auch in diesem Jahr wieder den Dessau-Roßlauer Adventskalender. Der ist ab Sonnabend. 1. November, an elf Stellen zu kaufen.

Dessau/MZ/OML. - Reichlich bestückt haben die Soroptimistinnen auch in diesem Jahr wieder den Dessau-Roßlauer Adventskalender. Mit Hilfe zahlreicher Unterstützer stecken in der 2025er Auflage 72 Preise. Ab Sonnabend, 1. November, wird er an elf Verkaufsstellen in Dessau-Roßlau angeboten.

Wie im vorigen Jahr wird es 7.000 Kalender für je fünf Euro geben. Der letzte Verkaufstag kann der 26. November sein. Danach werden die bis zu vier Gewinner pro Tag notariell ermittelt. Denn die Kalender sind durchnummeriert, so dass jeder zu einem Los wird. Mit diesem können Preise ab einem Wert von 150 Euro gewonnen werden. Rund 30 sind Bargeldpreise, mit denen sich die Kalenderbesitzer das Weihnachtsgeld um 150, 200, 250 oder sogar 500 Euro aufbessern können.

Die höchste Bargeldsumme bleibt bis zu ihrem Türchen-Tag ein Geheimnis. Zu den bereitgestellten Preisen gehören auch Fußballbundesliga-Tickets und ein Gutschein für die aktuelle Mercedes-Benz-Collection, ein Blumenarrangement, ein Bauhaus-Kulturpakt, ein Akkuschrauber-Set, ein Kinderfahrrad und Gutscheine für exklusive Kosmetik, Dienstleistungen, Wohnaccessoires und für Tischlereiarbeiten.

Dessau-Wörlitzer Club Soroptimist International dankt allen Unterstützern des Kalenderprojektes

„Wir danken allen Unterstützern“, sagt Antje Ehrentreich, die Präsidentin des Dessau-Wörlitzer Clubs Soroptimist International. „Einige stellen schon seit Jahren Preise zur Verfügung, andere sind neu hinzugekommen. Wir freuen uns über jeden, der diese Idee mitträgt.“ Nicht zuletzt seien das eben auch die Käufer der Kalender. Die Kalenderprojekt-Idee besteht darin, dass der Reinerlös aus dem Verkauf Initiativen und Vereinen in Dessau-Roßlau zu Gute kommt. Wie schon in vergangenen Jahren sollen Aktionen zu Gunsten sozial benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Frauen in der Region und international unterstützt werden, erklärt Ehrentreich. Dazu gehören zum Beispiel die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Verein „Helfende Hände“ für die Betreuung der Kinder in der „Kleinen Arche“ und im „Kindertreff mit Herz“.

Mit dem Titelbild des Kalenders geht es in diesem Jahr mal wieder nach Wörlitz. Uwe Woitkowiak hat die „St.-Petri-Kirche mit Bibelturm im Wörlitzer Winter“ festgehalten. Damit liefert er ein stimmungsvolles Motiv für den Dessau-Roßlauer Adventskalender, den es inzwischen zum 19. Mal gibt.

Die Adventskalender 2025 werden ab Sonnabend, 1. November, wieder bei Thalia im Rathaus-Center, bei Leupold Optik in Roßlau, an den Kassen des Anhaltischen Theaters in der Touristinformation, Ratsgasse, und am Friedensplatz, sowie in der Kristallapotheke, Auenweg, und in der Apotheke Am Leipziger Tor, Franzstraße, verkauft. Hinzu kommen die Reisebüros von Vetter in Dessau.