Bei einem Unfall auf der A9 bei Dessau ist am Dienstag, 30. September, ein hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

60.000 Euro Sachschaden bei Unfall - Audi kommt auf der A9 bei Dessau ins Schleudern

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der A9 bei Dessau ist am Dienstag, 30. September, ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Das hat der Zentrale Verkehrs und Autobahndienst in Dessau gemeldet.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Dessau-Süd und Thurland in Fahrtrichtung München. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 64-jähriger Audi-Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der A9 abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam auf der rechten Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung, zum Stillstand.

Durch die Kollision wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Mann wurde vor Ort durch medizinisches Personal untersucht, konnte nach Beendigung der Versorgung am Unfallort bleiben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.