Drei Pizza-Lieferfahrer aus Aschersleben haben beim Stadtradeln die meisten Kilometer gesammelt. Ihr Einsatz brachte nicht nur Bestwerte, sondern auch einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz.

Von Regine Lotzmann 01.10.2025, 16:30
Julian Binscheck, Calvin Klanert und Kevin Röder werden von OB Steffen Amme (v.l.n.r.) als beste Radler ausgezeichnet.
Julian Binscheck, Calvin Klanert und Kevin Röder werden von OB Steffen Amme (v.l.n.r.) als beste Radler ausgezeichnet. (Foto: Regine Lotzmann)

Aschersleben/MZ. - Die Umstehenden müssen schmunzeln: Als Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) am Sonntag beim Weinfest die drei fleißigsten Fahrradfahrer auszeichnen möchte, die beim ersten Stadtradeln der Eine-Stadt die meisten Kilometer in den Waden hatten, kommen alle drei ganz in Schwarz daher. Schwarzes Käppi, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose – und das Logo von Domino’s Pizza. Denn alle drei sind für dieses Unternehmen als radelnde Pizzaboten unterwegs. Ihre beruflichen Kilometer haben sie für Aschersleben in die bundesweite Wertung mit eingebracht – und dazu beigetragen, dass die Eine-Stadt bei ihrem ersten Versuch gleich im goldenen Mittelfeld landen konnte.