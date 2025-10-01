Drei Pizza-Lieferfahrer aus Aschersleben haben beim Stadtradeln die meisten Kilometer gesammelt. Ihr Einsatz brachte nicht nur Bestwerte, sondern auch einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz.

Aschersleben/MZ. - Die Umstehenden müssen schmunzeln: Als Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) am Sonntag beim Weinfest die drei fleißigsten Fahrradfahrer auszeichnen möchte, die beim ersten Stadtradeln der Eine-Stadt die meisten Kilometer in den Waden hatten, kommen alle drei ganz in Schwarz daher. Schwarzes Käppi, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose – und das Logo von Domino’s Pizza. Denn alle drei sind für dieses Unternehmen als radelnde Pizzaboten unterwegs. Ihre beruflichen Kilometer haben sie für Aschersleben in die bundesweite Wertung mit eingebracht – und dazu beigetragen, dass die Eine-Stadt bei ihrem ersten Versuch gleich im goldenen Mittelfeld landen konnte.