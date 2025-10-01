Der hallesche CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Christoph Bernstiel ist in die Führungsetage des Weltkonzerns Rolls-Royce aufgestiegen. Welche Aufgaben er dort übernimmt.

Halle (Saale)/Berlin/MZ/NAY. - Vom Stadtrat aus Halle in die ganze Welt: Der hallesche CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Bernstiel ist zum neuen Leiter des deutschen Hauptstadtbüros von Rolls-Royce ernannt worden. Der internationale Großkonzern erhofft sich viel von dem gebürtigen Bernburger.