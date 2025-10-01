weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hallenser in Führungsposten bei Weltkonzern: Christoph Bernstiel wird neuer Leiter des Hauptstadtbüros von Rolls-Royce

01.10.2025, 16:34
Christoph Bernstiel wird Führungskraft beim internationalen Konzern Rolls-Royce.
Christoph Bernstiel wird Führungskraft beim internationalen Konzern Rolls-Royce. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/Berlin/MZ/NAY. - Vom Stadtrat aus Halle in die ganze Welt: Der hallesche CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Bernstiel ist zum neuen Leiter des deutschen Hauptstadtbüros von Rolls-Royce ernannt worden. Der internationale Großkonzern erhofft sich viel von dem gebürtigen Bernburger.