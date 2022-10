599 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau in einer Woche - Inzidenz steigt über 700

Die Zahl der wöchentlichen Corona-Fälle steigt in Dessau-Roßlau weiter an. Drei Corona-Patienten sind im Klinikum verstorben.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Zahl an bestätigten Corona-Infektionen geht in Dessau-Roßlau weiter nach oben: Nach 183 (16. September), 244 (23. September), 374 (30. September) und 488 in der vergangenen Woche hat das Gesundheitsamt der Stadt Dessau-Roßlau am Freitag 599 neue Corona-Fälle bestätigt. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin für die Doppelstadt ermittelte Inzidenz lag am Freitag bei 717,6. Das ist knapp unter der Sachsen-Anhalt-Zahl (726,0).

Dessau-Roßlau hat damit 30.600 positiv getestete Fälle seit Pandemiebeginn. Beim RKI gemeldet, sind davon schon 30.333.

Das Städtische Klinikum hat am Freitag 42 Patienten mit positivem Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation befinden sich drei weitere Patienten in Behandlung.

In der Woche vom 7. bis 14. Oktober sind im Klinikum drei Patienten an oder mit Covid verstorben, darunter ein Patient aus Dessau-Roßlau. Das RKI nennt für die Doppelstadt insgesamt 186 Corona-Tote.