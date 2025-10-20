Dessau/MZ. - Mit einem Auto der Autobahnmeisterei ist am Freitag, 17. Oktober, ein Lkw kollidiert. Das hat erst am Montag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau gemeldet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden wurde allerdings auf 50.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 62-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die A9 in Richtung München befahren und war dann gegen 11.25 Uhr an der Anschlussstelle Dessau-Süd nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Lkw gegen ein dort stehendes Fahrzeug der Autobahnmeisterei. Durch den Unfall wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt, konnte jedoch durch die Feuerwehr abgedichtet werden.