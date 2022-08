41-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis durch Dessau - Beifahrerin bekommt Ärger

Der Dacia war der Polizei in Dessau-Nord wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Mit Folgen für ihn - und die Frau auf dem Beifahrersitz.

Am Montag wurde eine Polizeikontrolle in Dessau durchgeführt.

Dessau/MZ - In der Hans-Heinen-Straße in Dessau-Nord ist Polizeibeamten am Montag gegen 12 Uhr ein Dacia wegen der unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 41-jährige Fahrzeugführer aus Wittenberg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die 70-jährige Fahrzeughalterin des Dacia saß auf dem Beifahrersitz - mit einer gültigen Fahrerlaubnis. Da nun geklärt werden muss, ob sie von den Umständen der nicht vorhandenen Fahrerlaubni wusste, wird auch gegen sie ermittelt.