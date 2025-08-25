135.000 Euro sollte ein Dessau-Roßlau mit Aktien verdient haben. Als es an das Auszahlen ging, wurde es kompliziert. Kurz darauf stellte der Mann eine Betrugsanzeige.

Dessau/MZ. - Ein Mann aus Dessau-Roßlau wollte im Internet das große Geld machen – und büßte am Ende 30.000 Euro ein. Dies hat am Montag die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Nach Angaben der Ermittler hatte ein 53-Jähriger Mitte Juni dieses Jahres im Internet eine Anzeige mit einem Link entdeckt, der ihn auf eine Seite führte, auf der ein Handel mit Aktien angeboten wurde. Der Mann nahm mit einer vermeintlichen Mitarbeiterin Kontakt auf, die ihn anschließend einer Investmentgruppe hinzufügte. Danach zahlte der Investor eine Summe im unteren vierstelligen Bereich auf ein angegebenes Konto.

Nachdem der Betrag für ihn in der zugehörigen App sichtbar war, investierte der Mann das Geld, erwarb verschiedene Aktien, zahlte weiteres Geld ein und kaufte erneut Aktien. Letztendlich wurde der Mann „aufgefordert“, noch einmal 25.000 Euro zu überweisen. Was er tat. Es lief wohl offensichtlich zu gut. Laut den Angaben in der App hatten die gekauften Aktien inzwischen einen Wert von über 135.000 Euro. Als der Mann beschloss, sich diese Summe auszahlen zu lassen, erhielt er auf Nachfrage die Nachricht, dass er zunächst 20 Prozent der angegebenen Summe als Provision überweisen müsse, um dann den Rest ausgezahlt zu bekommen.

Auf diese Forderung ging der Mann nicht ein. Wenige Tage später erhielt er eine Mahnung mit der Forderung die Zahlung innerhalb von drei Tagen vorzunehmen. Daraufhin entschloss er sich, Anzeige wegen Betrugs zu stellen. Der insgesamt entstandene finanzielle Schaden wurde mit etwa 30.000 Euro beziffert. Ob der Geschädigte sein investiertes Geld zurückerstattet bekommt, ist momentan nicht bekannt.