Auf der A9 hat es am Sonntag, 21. Dezember, an der Anschlussstelle Coswig einen Unfall gegeben.

12.000 Euro Schaden - Audi kommt auf A9 ins Schleudern und kracht gegen Leitplanke

Dessau/Coswig/MZ. - Auf der A9 hat es am Sonntag, 21. Dezember, an der Anschlussstelle Coswig einen Unfall gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst am Montag in Dessau mitgeteilt.

Eine 24-jährige Fahrerin eines Audi hatte gegen 4.30 Uhr die Autobahnbefahren und war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kam ins Schleudern, die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass sie mit der Leitplanke auf Höhe der Auffahrt Coswig kollidierte.

Verletzt wurde die Fahrerin dabei nicht. Der Audi war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.