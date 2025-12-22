Wittenberg/MZ. - Über einen Fall von räuberischem Diebstahl hat das Wittenberger Revier am Montag informiert. Danach wurde die Polizei am 22. Dezember um 11.23 Uhr in ein Einkaufszentrum in der Wittenberger Innenstadt alarmiert, da es dort zu einer Schlägerei gekommen wäre.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 26-Jähriger etwas zu Essen bestellt hatte und den Ausschank verlassen wollte, ohne die fällige Rechnung zu bezahlen. Verkäuferinnen folgten ihm und forderten die Bezahlung, auch Zeugen schritten ein. Als der 26-Jährige sich bedrohlich gegenüber den Verkäuferinnen aufstellte, griff ein Zeuge beherzt ein, wurde jedoch vom Beschuldigten getreten.

Schließlich kam es nach einem verbalen zu einem körperlichen Schlagabtausch. Auch der eintreffenden Polizei gegenüber trat der Mann aggressiv auf, schließlich in massivem Widerstand mündend. Die Beamten mussten den Mann fesseln und in das Polizeirevier verbringen. Es wurde ermittelt, dass er zurzeit ohne festen Wohnsitz ist und ursprünglich aus dem Freistaat Sachsen stammt.

Neben den polizeilichen Maßnahmen wurden Rettungskräfte eingesetzt, die eine Einlieferung des Beschuldigten in medizinische Obhut verfügten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.